Serie B, Benevento-Spal LIVE dalle 12.30

Nel B-day di Pasquetta, tutte le venti squadre in campo su Sky Sport per la 32esima giornata. Si inizia con Benevento-Spal in diretta alle 12.30, poi alle 15 altre sette partite da seguire anche grazie all’opzione Diretta Gol. Alle 18 è la volta di Pisa-Cagliari, si chiude con il posticipo delle 20.30 Palermo-Cosenza. Approfondimenti pre e post-partita con gli studi dedicati e i collegamenti con gli inviati dal campo. Tutti gli aggiornamenti live qui su skysport.it