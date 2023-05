"Assalto" al pullman del Benevento in autostrada. È quanto successo sulla Bologna-Firenze, dove la squadra ultima in classifica in B stava tornando dalla trasferta persa 3-1 in casa del Cittadella. Secondo le prime ricostruzioni, gli artefici dovrebbero essere stati gli stessi "tifosi" del Benevento. Tutto è terminato con l'intervento della polizia e la scorta fino al rientro in città, senza nessun ferito.