Serie B, oggi l'ultima giornata su Sky

Ultimo turno di Serie B: si conclude oggi il campionato con la 38esima giornata. Frosinone e Genoa sono già promosse aritmeticamente in A; retrocesse, invece, Spal e Benevento. Rimane apertissima la corsa ai playoff, con il Bari già certo del suo terzo posto. Tutte le gare saranno in contemporanea alle 20 di oggi, con la sfida tra Parma e Venezia fondamentale per blindare un posto nei playoff e tra Perugia e Benevento, con i biancorossi che puntano a salvarsi

Appuntamento con la Serie BKT 2022/2023, da seguire interamente su Sky e in streaming su NOW, con i 380 match stagionali, oltre a playoff e playout. Tutti in campo oggi, venerdì 19 maggio, alle 20.30 per la trentottesima e ultima giornata della stagione. Spazio all’approfondimento pre e post-partita con gli studi dedicati e i collegamenti con gli inviati dal campo anche su Sky Sport 24 per raccontare gli ultimi verdetti della stagione. Come ogni lunedì, torna la rubrica “B Side” condotta da Daniele Barone, in onda alle 18 su Sky Sport 24 e on demand, con highlights, interviste, collegamenti e servizi speciali con focus dedicati, di volta in volta, a una squadra diversa.

La programmazione della trentottesima giornata della Serie BKT in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

VENERDÌ 19 MAGGIO