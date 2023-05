Serie B, le semifinali di andata dei Playoff

Appuntamento con la Serie BKT 2022/2023, da seguire interamente su Sky e in streaming su NOW. In campo oggi e domani si scende in campo per le semifinali d’andata dei playoff. La conquista di un posto nella finale che mette in palio la Serie A. Questa sera con Südtirol-Bari, in campo alle 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Martedì, sempre alle 20.30 e sugli stessi canali, sarà la volta di Cagliari-Parma. Spazio all’approfondimento pre e post-partita a partire dalle 20 con gli studi dedicati e i collegamenti con gli inviati dal campo anche su Sky Sport 24 per raccontare l’avvicinamento alla doppia sfida. Come ogni lunedì, torna la rubrica “B Side” condotta da Daniele Barone, in onda alle 18 su Sky Sport 24 e on demand, con highlights, interviste, collegamenti e servizi speciali con focus dedicati, di volta in volta, a una squadra diversa.