Serie B, risultati LIVE: Venezia-Cosenza 1-1

Dopo la vittoria del Pisa sulla Samp nell’anticipo, altre 6 partite in B. In campo il Venezia in casa col Cosenza. Alle 20.30 il Parma ospita il Cittadella, il Modena l’Ascoli. Il Sudtirol atteso in trasferta dalla neopromossa Feralpisalò, la Reggiana di Nesta ospite del Como. Big match allo ‘Zini’ tra Cremonese e Bari. Domani l’ultima gara in programma Catanzaro-Ternana. Tutte le partite live sui canali Sky Sport con l’opzione (per le partite delle 20.30) Diretta Gol sul canale 252