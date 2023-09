Serie B, oggi 4 partite su Sky: il programma

Tra oggi e domani la Serie B è in campo per la quarta giornata. Si parte alle 18.30 con le prime 4 sfide, poi domenica le altre sei partite del turno con l'esordio di Brescia e Lecco

Appuntamento con la Serie BKT 2023/2024, da seguire interamente su Sky e in streaming su NOW, con i 380 match stagionali, oltre a playoff e playout. In campo sabato 2 e domenica 3 settembre per la quarta giornata della stagione. Si

parte domani con quattro partite, tutte alle 18.30, per chiudere domenica con sei incontri, uno alle 16.15, quattro alle 18.30 e uno alle 20.45. Senza dimenticare l’opzione “Diretta Gol”, per seguire tutte le partite in contemporanea su Sky e NOW.

Spazio all’approfondimento pre e post-partita con gli studi dedicati e i collegamenti con gli inviati dal campo. Come ogni lunedì, torna la rubrica “B Side” condotta da Daniele Barone, in onda alle 18 su Sky Sport 24 e on demand, con highlights, interviste, collegamenti e servizi speciali con focus dedicati, di volta in volta, a una squadra diversa. Highlights e approfondimenti continui sempre disponibili all’interno della “Casa dello Sport” grazie al canale all news Sky Sport 24, al sito skysport.it e i canali social ufficiali di @SkySport (Facebook, Twitter, Instagram e TikTok), dove sarà possibile trovare anche gli highlights e i migliori momenti di ogni giornata.