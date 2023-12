Serie B, la 18^ giornata: tutte le gare su Sky

Torna in campo la Serie B per le gare della diciottesima giornata di campionato. Tutte le squadre scenderanno in campo sabato 23 dicembre, tra le 14.00 e le 16.15. Tutte le gare in diretta su Sky Sport, "Diretta gol" e in streaming su NOW

È un Natale ricco di Serie BKT su Sky e in streaming su NOW . La stagione 2023/2024, con i 380 match stagionali, oltre a playoff e playout, continua anche nel periodo natalizio. In campo sabato 23 dicembre con i match della diciottesima giornata . Spazio all’approfondimento pre e postpartita con gli studi dedicati e i collegamenti con gli inviati dal campo e la possibilità di seguire le partite in contemporanea grazie a Diretta Gol. Highlights e approfondimenti continui sempre disponibili all’interno della “Casa dello Sport” grazie alla rubrica “B Side” condotta da Daniele Barone, oltre al canale all news Sky Sport 24, al sito skysport.it e i canali social ufficiali di @SkySport (Facebook, Twitter, Instagram e TikTok), dove sarà possibile trovare anche gli highlights e i migliori momenti di ogni giornata.

Serie B, la programmazione della 18^ giornata

SABATO 23 DICEMBRE

Dalle 13.30, dalle 15.50 e dalle 18.15

La Casa dello Sport-Serie B

In studio: Marco Demicheli e Luca Marchetti

Ore 14

Diretta Gol, in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming NOW

CREMONESE-MODENA, in diretta su Sky Sport 252 e in streaming su NOW

telecronaca Nicolò Ramella, diretta gol Federico Botti

PARMA-TERNANA, in diretta su Sky Sport 253 e in streaming su NOW

telecronaca Antonio Nucera, diretta gol Davide Polizzi

VENEZIA-LECCO, in diretta su Sky Sport 254 e in streaming su NOW

telecronaca Paolo Redi, diretta gol Luca Mastrorilli

COMO-PALERMO, in diretta su Sky Sport 255 e in streaming su NOW

telecronaca Alessandro Sugoni, diretta gol Manuel Favia



CITTADELLA-SPEZIA, in diretta su Sky Sport 256 e in streaming su NOW

telecronaca Fabrizio Redaelli, diretta gol Giovanni Poggi

Ore 15

CATANZARO-BRESCIA, in diretta su Sky Sport 257 e in streaming su NOW

telecronaca Sabino Palermo, diretta gol Christian Giordano

Ore 16.15



Diretta Gol, in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

SAMPDORIA-FERALPISALÒ, in diretta su Sky Sport 252 e in streaming NOW

telecronaca Giovanni Rispoli, diretta gol Federico Botti

BARI-COSENZA, in diretta su Sky Sport 253 e in streaming su NOW

telecronaca Enzo Tamborra, diretta gol Davide Polizzi

PISA-ASCOLI, in diretta su Sky Sport 254 e in streaming su NOW

telecronaca Gaia Brunelli, diretta gol Giovanni Poggi

SUDTIROL-REGGIANA, in diretta su Sky Sport 255 e in streaming NOW

telecronaca Luca Boschetto, diretta gol Manuel Favia