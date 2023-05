La Lega Serie B ha ufficializzato date e orari di playoff e playout: la prima sfida del mini torneo per conquistare la promozione in Serie A sarà SudTirol-Reggina il prossimo 26 maggio. Finali in calendario l'8 e 11 giugno. Brescia e Cosenza cercheranno di evitare la retrocessione nel doppio confronto in programma il 25 maggio e l'1 giugno