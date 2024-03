Ternana, presentato libro con Almond Entertainment

Presentazione, questa mattina, del secondo libro "Arnold e gli Scaldapanchina - Un bullo per amico", dopo il successo ottenuto nella passata stagione con il progetto "pilota", nato dalla collaborazione tra Ternana Calcio ed Almond Entertainment.



Ospiti degli amici di "Fausto Moda", Cristiano Montecchiari e Micol Burrai, che per primi hanno creduto nel progetto, supportandolo, il presidente rossoverde, Nicola Guida, il vice presidente, Antonio Margiotta, il direttore operativo e gestionale, Giuseppe D'Aniello, il direttore creativo di Almond Entertainment, Dario Gulli, e la disegnatrice/illustratrice Roberta Procacci.



Tutti si sono soffermati sulla forza del messaggio contenuto nel libro, che racconta una storia di bullismo e di redenzione, come esplicitato nel titolo stesso, con sullo sfondo la città di Terni e la Ternana Calcio, con tutta la sua storia, quasi centenaria.



Il libro sarà distribuito gratuitamente alle famiglie che si recheranno allo stadio Liberati in occasione di Ternana-Cosenza, in programma sabato 16 marzo alle 14.00.



Sarà inoltre presentato nelle scuole elementari di Terni e del comprensorio alla presenza dei calciatori rossoverdi, del direttore creativo di Almond, Dario Gulli, della illustratrice, Roberta Procacci, che in tempo reale disegnerà interagendo con i giovani studenti e di Mauro Esposito, in rappresentanza dell'Ufficio Scolastico Provinciale.