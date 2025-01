Vincono Sassuolo, Cremonese e Palermo. Pari Spezia

Introduzione

Per la 21^ giornata di Serie B, in questa domenica in programma nove partite. Nel match dell'ora di pranzo, la capolista Sassuolo va a vincere in trasferta contro la Salernitana: ai padroni di casa non basta la rete del nuovo acquisto Cerri, decisivi per la vittoria della squadra di Grosso i gol di Russo e Muharemovic. Vince anche la Cremonese, con un netto 3-0 a Frosinone, mentre arriva solo un pari in casa per lo Spezia contro la Juve Stabia. Il Palermo batte 2-0 il Modena al Barbera, il Bari non va oltre lo 0-0 in casa della Reggiana. Pareggi anche tra Cosenza e Mantova e tra Sudtirol e Catanzaro. Ora in campo Cesena e Cittadella, alle 19.30 il Brescia ospita la Sampdoria. Domani chiude il turno il derby troscano tra Pisa e Carrarese. Qui tutti i gol e i risultati

LA CLASSIFICA