Serie B, La Gumina salva il Cesena, Samp solo pari

Introduzione

Dopo la caduta del Sassuolo capolista sul campo dello Spezia, che si conferma terza forza del campionato alle spalle del Pisa, il sabato di serie B propone le ambizioni della Juve Stabia in zona playoff. I campani hanno battuto 2-1 in casa la Carrarese confermandosi la migliore fra le matricole del campionato. Il Bari invece non sfrutta un'ora di superiorità numerica, per l'espulsione di Calò, sul campo del Cesena e nonostante il vantaggio di Favilli subisce il pareggio nel finale di La Gumina su rigore. Sconfitte casalinghe pesanti in chiave salvezza per il Cosenza, contro il Cittadella, e per il Frosinone superato nettamente dal Sudtirol che ha sfruttato una doppietta di Merkaj e la rete su rigore di Casiraghi. Finisce 2-2 Mantova-Sampdoria con i doriani avanti di due reti con Depaoli nel primo tempo e poi raggiunti. Domani le ultime 4 sfide: Reggiana-Palermo, Brescia-Catanzaro, Pisa-Salernitana e Cremonese-Modena

LA CLASSIFICA DI SERIE B