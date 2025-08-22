La Serie B 2025/26 si apre con la vittoria del Cesena sul campo del Pescara. Gli emiliani passano 3-1 all'Adriatico e conquistano i primi tre punti della stagione. Partita vivace sin dai primi minuti con il portiere del Pescara Desplanches autore subito di grandi parate. A portare in vantaggio il Cesena ci pensa Blesa al 32' su assist di Berti. Qualche minuto più tardi arriva il pareggio di Olzer al primo tiro in porta del Pescara con una gran botta da fuori. Il primo tempo si chiude 1-1.

Nella ripresa il Cesena passa subito in vantaggio con il gol di Shpendi che sfrutta una grande azione di Bastoni e segna il gol del 2-1. Il Pescara prova a scuotersi ma non riesce a pareggiare e al 64' il Cesena chiude la partita. Questa volta Desplanches non è perfetto e favorisce Bisoli che segna il 3-1 e mette il punto esclamativo alla partita. Il Cesena espugna così l'Adriatico e conquista i primi tre punti della stagione.