Pasqua speciale per i rosanero, che battono 2-0 l'Avellino e restano in corsa per la promozione in Serie A. Una vittoria applaudita anche dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che per la seconda volta in stagione ha seguito il Palermo al Barbera. Ad agosto contro il Frosinone era finita 0-0, stavolta ha potuto assistere ai gol di Palumbo e Ranocchia
- Pasqua allo stadio per Sergio Mattarella, presidente della Repubblica che ha assistito alla sfida di Serie B tra Palermo e Avellino
- Si tratta della seconda volta in stagione al Barbera per il presidente, che lo scorso 30 agosto aveva seguito da spettatore anche lo 0-0 contro il Frosinone. Questa volta invece ha applaudito il 2-0 dei rosanero
- Arrivato allo stadio poco prima del fischio d'inizio e accolto tra gli applausi dei circa 24mila spettatori, Mattarella ha preso posto in tribuna accanto al presidente del club (Dario Mirri) e al sindaco Roberto Lagalla
- Il Palermo ha celebrato così sui social il ritorno di Mattarella al Barbera: "Gradito ritorno oggi allo stadio per il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, che per la seconda volta - dopo Palermo-Frosinone dello scorso agosto - ha voluto essere presente al Barbera, questa volta in occasione della gara tra Palermo e Avellino. Il Presidente ha approfittato delle feste pasquali a Palermo per rinnovare il legame con il club rosanero, iniziato già tre anni fa con la storica visita al Palermo Museum"
- Basta un gol per tempo alla squadra di Pippo Inzaghi per superare 2-0 l'Avellino di Ballardini. Al 12' il vantaggio lo firma Palumbo, determinante anche l'espulsione di Izzo prima dell'intervallo. E all'82' Ranocchia segna il definitivo raddoppio
- Una vittoria che permette al Palermo di restare al quarto posto a quota 64 punti. Uno in più per il Monza (che gioca lunedì a Catanzaro), vetta provvisoria per due con 68 punti: ci sono il Venezia (che affronta la Juve Stabia) e il Frosinone che ha battuto 2-0 il Padova