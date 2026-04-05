Pasqua speciale per i rosanero, che battono 2-0 l'Avellino e restano in corsa per la promozione in Serie A. Una vittoria applaudita anche dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che per la seconda volta in stagione ha seguito il Palermo al Barbera. Ad agosto contro il Frosinone era finita 0-0, stavolta ha potuto assistere ai gol di Palumbo e Ranocchia

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE B