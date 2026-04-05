 Palermo Avellino, Mattarella spettatore d'eccezione allo stadio Barbera. Foto | Sky Sport
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Mattarella spettatore d'eccezione al Barbera per Palermo-Avellino. FOTO

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Pasqua speciale per i rosanero, che battono 2-0 l'Avellino e restano in corsa per la promozione in Serie A. Una vittoria applaudita anche dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che per la seconda volta in stagione ha seguito il Palermo al Barbera. Ad agosto contro il Frosinone era finita 0-0, stavolta ha potuto assistere ai gol di Palumbo e Ranocchia

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