Introduzione

Per la 49esima edizione della Supercoppa Europea, tutto pronto a Varsavia per la sfida tra i campioni d’Europa del Real Madrid e l’Atalanta vincitrice dell’Europa League, in diretta mercoledì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. L'ultima italiana a conquistare il trofeo è stato il Milan nel 2007, l'ultima a partecipare l'Inter nel 2010. Ecco la storia del trofeo e l'albo d'oro

REAL MADRID-ATALANTA, LE PROBABILI FORMAZIONI