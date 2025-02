Vince il Sassuolo, pari Spezia a Modena. Samp ko

Introduzione

Nelle partite del sabato della 26esima giornata di Serie B, il Sassuolo batte il Brescia e allunga momentaneamente a +8 sul Pisa secondo (che gioca domani). Lo Spezia va avanti a Modena col solito Esposito ma viene ripreso: pareggio e +10 sulla Cremonese impegnata ora contro il Bari. A Bolzano la Samp pareggia il vantaggio iniziale del Sudtirol ma rimane in 9 e cede 2-1 nel finale. La Carrarese va in vantaggio 3-0 ma rischia di essere ripresa nel secondo tempo dalla Salernitana: finisce 3-2 per i toscani. Nell'anticipo del venerdì sera il Catanzaro ha battuto il Cittadella con il gol del solito Iemmello. Domani si completa il quadro con altri quattro match: Frosinone-Reggiana, Juve Stabia-Cosenza, Palermo-Mantova e Cesena-Pisa. Qui tutti i gol e i risultati

LA CLASSIFICA