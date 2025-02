Il Pisa rimonta la Juve Stabia, bene Bari e Modena

Introduzione

Dopo l'anticipo del venerdì sera, che ha visto la capolista Sassuolo pareggiare 0-0 in casa della Sampdoria, oggi si giocavano altre cinque partite per la 27esima giornata di B. Il Pisa, in superiorità numerica contro la Juve Stabia (in 10 uomini dal 36’ per espulsione di Candellone), va sotto e rimonta solo nella ripresa, segnando 3 gol in 12 minuti. Il Modena vince a Cittadella con gol di Caso e Mendes, il Bari batte il Mantova grazie alla prima rete in biancorosso di Maggiore. La Carrarese va avanti due volte in casa della Reggiana ma viene ripresa: finisce in parità, 2-2. Ora il match tra Cremonese e Cesena. Domani chiudono il turno altre quattro partite. Alle 15 Brescia-Sudtirol, Cosenza-Palermo e Spezia-Catanzaro, alle 17.15 l'ultimo match Salernitana-Frosinone. Qui tutti i risultati e i gol

LA CLASSIFICA