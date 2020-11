26/28

Dalla panchina: AREVALO RIOS, ABEL HERNANDEZ e PAULO DYBALA - Qualità anche tra i sostituti per quella squadra, poi comunque retrocessa. Tra i quasi venti club cambiati in carriera dall'uruguaiano Arevalo Rios c'era anche il Palermo (dove collezionerà ventisette presenze). Abel Hernandez (in foto) - trentasei gol e dieci assist per lui in 122 presenze nel club - sarà invece rivenduto all'Hull City per dodici milioni, poi Russia, Qatar e Argentina: oggi gioca nell'Internacional.