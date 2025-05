Vicenza-Ternana è una sfida d'attacco

Vicenza-Ternana è una delle due partite della Final Four, nei playoff Serie C 2024/2025. La partita sarà trasmessa in diretta domenica 25 maggio alle ore 20.00 sul canale 255 di Sky Sport e in streaming su NOW. Qui tutto quello che c'è da sapere sul match

Sarà un 'Menti' tutto esaurito quello che domenica sera ospiterà la gara di andata delle semifinali playoff tra Vicenza e Ternana. La tifoseria biancorossa si conferma una delle più fedeli ai propri colori e anche stavolta saranno in 11mila a spingere la squadra di Stefano Vecchi verso una vittoria che sarebbe preziosissima in vista del ritorno di mercoledì a Terni. Il Vicenza si presenta a questo appuntamento forte delle buone impressioni suscitate nel doppio confronto con il Crotone. I biancorossi hanno superato con merito un'avversaria tosta e bene attrezzata come la squadra di Longo denotando un'ottima condizione fisica e grande qualità nelle rotazioni tra titolari e riserve. Stefano Vecchi ha ritrovato anche i gol del 'Loco' Ferrari: l'attaccante italo-argentino dopo il gol a Crotone ha segnato anche mercoledì scorso nella sfida di ritorno. Ma stavolta contro la Ternana il bomber Franco Ferrari non ci sarà, costretto a saltare l'andata delle semifinali per un turno di squalifica arrivato dopo il secondo giallo della partita precedente. Un'assenza pesante, anche se la qualità dei tre attaccanti Rauti, Morra e Della Morte garantisce al tecnico del Vicenza un'ampia scelta in avanti.

La Ternana si presenta con il morale alto per la bella rimonta contro la Giana Erminio nei quarti di finale. La squadra di Liverani, battuta 1-0 a Gorgonzola, ha saputo ribaltare la situazione al Liberati vincendo con merito per 2-0. Uno degli uomini-copertina dei rossoverdi è in questo momento Alexis Ferrante. Il centravanti, che aveva avuto poco spazio nella regular season, è stato rilanciato dal suo allenatore e la risposta del giocatore non si è fatta attendere: gol e grande prestazione nel match di ritorno, a conferma che possa fare ancora la differenza nel campionato di C. Il punto di forza della squadra è la sua grande qualità in attacco. La presenza di bomber dal gol facile come Ferrante, Curcio, Cicerelli, Cianci, Brignola, Millico e Donnarumma fa della Ternana una squadra che ha tutte le carte in regola per puntare alla finale. Il club di fatto ha in rosa 7 attaccanti che - con caratteristiche diverse - possono puntare tutti a una maglia da titolare. Liverani ha dunque solo l'imbarazzo della scelta in vista dell'andata dove i rossoverdi saranno seguiti da ben 600 tifosi.