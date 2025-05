A Cerignola si sogna l'impresa: arriva il Pescara

L'Audace Cerignola per la storia, il Pescara per la riconferma: primo atto della Final Four, nei playoff Serie C 2024/2025. La partita sarà trasmessa in diretta domenica 25 maggio alle ore 20.00 sul canale 256 di Sky Sport e in streaming su NOW. Qui tutto quello che c'è da sapere sul match

A distanza di 820 giorni dall’ultima volta, il Pescara torna allo stadio ‘Domenico Monterisi’ per affrontare l’Audace Cerignola. Le due squadre si affrontarono nella stagione regolare (Girone C) della stagione 2022/23. I precedenti dicono una vittoria per parte: il Pescara nella gara di andata all’Adriatico (2-0), l’Audace Cerignola al ‘Monterisi’ nella gara di ritorno (1-0).

La prima storica semifinale playoff del club L’Audace Cerignola è entrato per la prima volta nella storia: ha centrato la semifinale playoff Serie C. Il punto più alto di un club tornato tra i professionisti dopo 85 anni, tre stagioni fa. La Serie B non è mai stata così vicina per la società, ma la stagione della squadra di Giuseppe Raffaele (seconda consecutiva) ha qualcosa di speciale. A inizio anno nessuno si immaginava un percorso del genere, soprattutto per la costante crescita, sia dal punto di vista del gioco che dal punto di vista dei risultati. La regular season e il doppio confronto con l’Atalanta Under 23, sono lo specchio di una rosa competitiva composta da giocatori di categoria. Vedi anche Gli highlights di Cerignola-Atalanta U23 2-2

Da Foggia a Cerignola: il destino del Pescara passa ancora dalla Puglia Due anni fa il Pescara di Zdenek Zeman, al termine di una stagione conclusa al terzo posto, centrava la semifinale di serie C dopo aver eliminato le due Virtus: Verona e Entella. In semifinale lo scontro diretto contro il Foggia, già affrontato in campionato, allenato dall’allievo Delio Rossi: 2-2 allo ‘Zaccheria’, 5-6 dopo i calci di rigore all’‘Adriatico’. Tanto rammarico per quella che poteva essere un’ annata indimenticabile. Gli abruzzesi ci riproveranno quest’anno, la promozione in Serie B non è più un miraggio (viste le difficoltà durante la stagione) e passa da Cerignola, ancora una volta dalla Puglia, in quella che è la seconda semifinale negli ultimi quattro anni in Serie C del Pescara. Vedi anche Gli highlights di Pescara-Vis Pesaro 2-0