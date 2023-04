La FeralpiSalò vince il girone A di Serie C con due giornate di anticipo e conquista una storica promozione in Serie B. Un risultato straordinario per il club lombardo, fondato soltanto nel 2009 e in grado di raggiungere la seconda serie in appena 14 anni. Dal presidente Pasini al ds Ferretti, il più giovane d'Italia, fino ai giocatori: chi sono i protagonisti di questa cavalcata. E Salò diventa il secondo comune più piccolo d'Italia con una squadra in B