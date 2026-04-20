Serie C 2026-2027, le squadre promosse dalla Serie D
Anche i gironi di Serie D stanno volgendo verso la conclusione: due giornate al termine e sono già 5 le squadre che hanno conquistato in anticipo la promozione (sulle 9 totali) in Serie C. Ecco la situazione per ogni gruppo
- La Serie D 2025/26 è formata da 9 girone da 18 squadre ciascuno;
- Le prime classificate di ogni girone sono promosse in Serie C: le 9 vincitrici giocano poi la Poule Scudetto per determinare il campione assoluto della stagione di Serie D;
- Le squadre classificate dalla 2^ alla 5^ posizione di ogni gruppo partecipano ai playoff che determinano una graduatoria di ripescaggio nel caso in cui un club non riesca a iscriversi al campionato la Serie C
- Le ultime due classificate di ogni girone retrocedono in Eccellenza;
- Le squadre classificate dalla 13^ alla 16^ posizione di ogni gruppo partecipano ai playout che determinano le altre due retrocesse: non si disputano se il distacco della terzultima e quartultima dalla 14^ posizione è pari o superiore a 8 punti
- Vado: 72 punti - virtualmente promossa in Serie C
- Ligorna: 68 punti
- Folgore Caratese: 65 punti - ARITMETICAMENTE PROMOSSA IN SERIE C
- Chievo: 56 punti
- Treviso: 69 punti - ARITMETICAMENTE PROMOSSA IN SERIE C
- Legnago Salus: 55 punti
- Desenzano: 73 punti - virtualmente promossa in Serie C
- Lentigione: 69 punti
- Pistoiese: 67 punti
- Grosseto: 69 punti - ARITMETICAMENTE PROMOSSA IN SERIE C
- Tau: 57 punti
- Ostiamare: 76 punti - virtualmente promossa in Serie C
- Ancona: 74 punti
- Teramo: 72 punti
- Scafatese: 81 punti - ARITMETICAMENTE PROMOSSA IN SERIE C
- Trastevere Calcio: 57 punti
- Barletta: 67 punti - ARITMETICAMENTE PROMOSSA IN SERIE C
- Martina Calcio: 59 punti
- Savoia: 63 punti - virtualmente promossa in Serie C
- Nissa: 63 punti
- Reggina: 60 punti
- Athletic Palermo: 57 punti
- Novaromentin (girone A)
- Lavagnese (girone A)
- Vogherese (girone B)
- Portogruaro (girone C)
- Adriese (girone C)
- Tuttocuoio (girone D)
- Vivi Altotevere (girone E)
- Sammaurese (girone F)
- Cassino (girone G)
- Acerrana (girone H)
- Paternò (girone I)