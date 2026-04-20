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Serie C 2026-2027, le squadre promosse dalla Serie D

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Anche i gironi di Serie D stanno volgendo verso la conclusione: due giornate al termine e sono già 5 le squadre che hanno conquistato in anticipo la promozione (sulle 9 totali) in Serie C. Ecco la situazione per ogni gruppo

SERIE C, I POSSIBILI VERDETTI A 90' DALLA FINE

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