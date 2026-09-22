Le squadre con le migliori difese nei top 5 campionati d'Europa. CLASSIFICA
È da poco iniziata la stagione 2026/27 in Europa, ma nei top campionati brillano già le migliori difese del continente. Quali sono le meno battute considerando il rapporto tra gol concessi e partite giocate? La grande sorpresa è il Cagliari, una delle rivelazioni in Serie A che svetta nella top 20 assoluta con altre cinque italiane (dati Transfermarkt)
- Media gol subiti a partita: 0,86
- Gol subiti: 6
- Partite giocate: 7
- Media gol subiti a partita: 0,8
- Gol subiti: 4
- Partite giocate: 5
- Media gol subiti a partita: 0,8
- Gol subiti: 4
- Partite giocate: 5
- Media gol subiti a partita: 0,8
- Gol subiti: 4
- Partite giocate: 5
- Media gol subiti a partita: 0,8
- Gol subiti: 4
- Partite giocate: 5
- Media gol subiti a partita: 0,8
- Gol subiti: 4
- Partite giocate: 5
- Media gol subiti a partita: 0,8
- Gol subiti: 4
- Partite giocate: 5
- Media gol subiti a partita: 0,8
- Gol subiti: 4
- Partite giocate: 5
- Media gol subiti a partita: 0,8
- Gol subiti: 4
- Partite giocate: 5
- Media gol subiti a partita: 0,75
- Gol subiti: 3
- Partite giocate: 4
- Media gol subiti a partita: 0,6
- Gol subiti: 3
- Partite giocate: 5
- Media gol subiti a partita: 0,6
- Gol subiti: 3
- Partite giocate: 5
- Media gol subiti a partita: 0,6
- Gol subiti: 3
- Partite giocate: 5
- Media gol subiti a partita: 0,6
- Gol subiti: 3
- Partite giocate: 5
- Media gol subiti a partita: 0,6
- Gol subiti: 3
- Partite giocate: 5
- Media gol subiti a partita: 0,6
- Gol subiti: 3
- Partite giocate: 5
- Media gol subiti a partita: 0,5
- Gol subiti: 2
- Partite giocate: 4
- Media gol subiti a partita: 0,5
- Gol subiti: 2
- Partite giocate: 4
- Media gol subiti a partita: 0,4
- Gol subiti: 2
- Partite giocate: 5
- Media gol subiti a partita: 0,4
- Gol subiti: 2
- Partite giocate: 5