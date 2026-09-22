 Squadre con la miglior difesa in Europa: in testa c'è un'italiana | Sky Sport
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Le squadre con le migliori difese nei top 5 campionati d'Europa. CLASSIFICA

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È da poco iniziata la stagione 2026/27 in Europa, ma nei top campionati brillano già le migliori difese del continente. Quali sono le meno battute considerando il rapporto tra gol concessi e partite giocate? La grande sorpresa è il Cagliari, una delle rivelazioni in Serie A che svetta nella top 20 assoluta con altre cinque italiane (dati Transfermarkt)

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