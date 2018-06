Inter scatenata: per Nainggolan siamo alle battute finali, con Zaniolo e Santon verso Roma. Entro il weekend si può definire tutto. In più, è stato fatto un clamoroso tentativo per Suso. Nei vari contatti con l’agente Lucci, l’Inter ha provato a capire la fattibilità dell’operazione per lo spagnolo del Milan che ha una clausola a 40 milioni ma valida solo per l’estero. Anche il club rossonero è al corrente di questo approccio, è stato informato. Ma prima di valutare aspetta un’offerta ufficiale. Secondo le prime indiscrezioni l’Inter potrebbe inserire Candreva nell’operazione come contropartita tecnica (sarebbe Candreva più cash), il Milan – nel caso – punterebbe su Brozovic o Perisic che sono due giocatori che Mirabelli conosce molto bene per averli portati in nerazzurro nel suo passato da capo degli osservatori. Dembele resta il primo nome per il centrocampo. Il fratello di Arnautovic ha proposto il fratello, Marko, ora allo Stoke City. L’Inter lo prenderebbe in considerazione ma solo a determinate condizioni. Proposto anche il terzino destro austriaco classe 1992 sempre dello Stoke Bauer. Fabian Ruiz è del Napoli: scambio di documenti con il Betis e visite mediche dopo la crociera che l’ha portato in città. Per Jorginho al City non è ancora fatta: operazione da 48-49 milioni. Per quel che riguarda la porta, Areola è il primo nome per il Napoli, Meret l’alternativa che intriga la Roma nel caso partisse Alisson. Intanto i giallorossi hanno definito lo scambio Mirante-Skorupski con il Bologna. Juventus, l'perazione Cancelo è impostata e va soltanto formalizzata e definita. Accordo raggiunto con il Valencia ma per arrivare alla chiusura definitiva va raggiunta l’intesa sulla formula del pagamento. Emre Can è atteso in mattinata per le visite mediche. Il Milan potrà inziare a pensare al mercato solo dopo la sentenza UEFA, ma quello che possiamo dire al momento è che Ricardo Rodriguez partirà solo se arriverà un top club. Per lui la priorità è il Milan, anche senza coppe. Ecco perché ha detto no nelle scorse ore al Monaco. In uscita, Simic resterà in prestito a Crotone con riscatto e controriscatto. Previsto un nuovo contatto la settimana prossima per definire tutti i dettagli e le cifre. Lazio, è fatta per Durmisi, difensore daneseche arriva dal Betis e nelle prossime ore sarà in città per le visite mediche. Il Parma sta per chiudere per Stulac, il Cagliari si complica la trattativa Castro. Toro, nelle prossime ore Bruno Peres darà la sua risposta definitiva. Samp, Viviano si incontrerà con lo Sporting, dove troverebbe Mihajlovic. Sportiello resta il favorito per prendere il suo posto.