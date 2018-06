La sua storia

Arrivato da Cagliari nel gennaio del 2014. Esordio contro il Genoa, in gol poi contro il Bologna, il primo di 33 centri con anche 29 assist. Più di duecento (203) le partite giocate, inutili per una convocazione al Mondiale in una nazionale dove è stato quasi sempre e sorprendentemente tagliato. Non alla Roma, non in giallorosso. Dove non ha vinto niente ma raggiunto una storica semifinale di Champions, che mancava da oltre trent’anni. Dieci i derby contro la Lazio, salvo il primo, mai nessuno saltato. Perché nella partita che vale una stagione uno come Radja era imprescindibile. L’Inter del suo destino la sua vittima preferita, come in quella doppietta da urlo a San Siro che rappresenta il suo massimo in una singola partita di campionato. Due centri, mai più di così. Esattamente anche come in Europa e contro il Liverpool all’Olimpico, nella vittoria per 4-2 in semifinale che poi si è rivelata una sconfitta. La stagione 2016-17 la sua più prolifica in giallorosso, con 14 gol grazie anche al ruolo tattico di uno Spalletti che ha sempre saputo esaltarlo, e che ora riabbraccerà ma lontano dall’Olimpico. Dove tutti sono un po’ più tristi, ma con due parole rimaste nel cuore: “Grazie Radja!”.