Nel dicembre 2012, quando il cartellino di Mario Balotelli era di proprietà del Manchester City, Mino Raiola fece un paragone a effetto per rendere l'idea di quale fosse il valore sul mercato del suo assistito: "Balotelli costa come la Gioconda", fu la risposta alle avances del Milan, che attraverso l'allora presidente Silvio Berlusconi aveva fatto intendere di aver pensato a Mario. In effetti, un blitz di Galliani il 31 gennaio 2013 portò Balotelli in rossonero, in quella che è rimasta la sua ultima esperienza italiana prima dei trasferimenti al Liverpool e al Nizza. Dopo oltre cinque anni, Balotelli è maturato, si è "calmato" ed è rientrato nel giro della Nazionale, voluto da Roberto Mancini che crede che la rinascita azzurra possa passare anche dal suo figliol prodigo.

L'evoluzione di Balotelli - che ricordiamo compirà 28 anni il 12 agosto - non è passata inosservata: le prestazioni positive in Ligue1 e in Europa League hanno convinto, adesso Mario piace e ha mercato. In Francia lo vuole il Marsiglia, ma Balo avrebbe chiesto un solo anno di contratto. La vera proposta choc è arrivata invece dalla Cina: oltre 30 milioni a stagione, una proposta che rievoca il paragone giocondiano scomodato da Mino Raiola. Al momento però Balo temporeggia, pubblicando su Instagram una foto al fianco del ritratto della Monna Lisa. Il campionato cinese offre una quantità spropositata di soldi ma non le garanzie di conservare un posto in Nazionale, ma se un'offerta congrua arrivasse da un club europeo, tutto lascia pensare che il dipinto preferito da Mino Raiola potrebbe lasciare la Francia e cambiare museo.