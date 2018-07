Calciomercato, tutte le trattative di oggi live

ECCO COSA E' SUCCESSO SABATO

È stato il giorno di Maurizio Sarri al Chelsea. Dopo l’addio ad Antonio Conte, il club di Roman Abramovich ha ufficializzato il suo nuovo allenatore. Con lui, dal Napoli, arriva anche il regista Jorginho. Adesso, in casa Blues può partire il calciomercato: pronto l’assalto ad Alisson e Higuain Ma non solo. Un altro profilo tutto italiano che piace molto a Sarri è infatti Rugani: il difensore è valutato però 40 milioni di euro dalla Juventus che, dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo a Torino, dovrà passare alle cessioni. Un giocatore, molto importante, che potrebbe non far parte del nuovo Chelsea guidato dall’allenatore italiano è Eden Hazard che, dopo la finalina per il terzo posto al Mondiale, vinta dal suo Belgio sull’Inghilterra, ha aperto all’addio. "Dopo sei anni splendidi al Chelsea potrebbe essere arrivato il momento di scoprire qualcosa di diverso. Io posso anche decidere se restare o meno ma l'ultima parola spetta sempre al club. Voi sapete quale potrebbe essere la mia destinazione preferita". In Spagna si fanno insistenti le voci sul fatto che possa essere lui il successore di CR7 al Real Madrid. Sabato 14 luglio è stato anche il giorno, per molte squadre, dei primi test amichevoli estivi. Buona la prima di Ancelotti che si gode Fabian Ruiz (al primo gol con la maglia del Napoli al Gozzano) e sorridendo ha detto ai microfoni di Sky Sport: "L’attaccante? Non sono affari vostri". Spalletti si coccola Lautaro Martinez. Ma riceve una brutta notizia per il terzino destro: l’Atletico Madrid fa al momento muro sulla proposta dell’Inter per Vrsaljko. Il croato è il preferito dei nerazzurri, ma le condizioni (prestito oneroso con diritto di riscatto) con cui vorrebbero fare l’affare, trovano il no fermo dei colchoneros. Per questo motivo si potrebbero riaprire le opzioni Darmian (dal Manchester United) e Zappacosta (dal Chelsea). Presto un incontro per il rinnovo di Radu con la Lazio. Perica dice sì al Frosinone che chiude per Ghiglione, la Spal non molla Djourou, il Sassuolo prende Magnani dalla Juventus.