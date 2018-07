La top 10 da Meret a Buffon

Non può mancare la scuola italiana tradizionalmente riconosciuta a livello internazionale e non solo, vedi i 22 milioni sborsati dal Napoli per assicurarsi il promettente Meret dall’Udinese. Furono invece 25 i milioni spesi dal Manchester United per De Gea nel 2011, assegno eguagliato quest'estate dall’Arsenal per convincere il Bayer Leverkusen a privarsi di Leno. Dobbiamo invece tornare al 2001 per ritrovare Toldo, nuovo portiere dell’Inter pagato 26.5 milioni a beneficio della Fiorentina. La top 5 della nostra classifica è inaugurata da Pickford, recente protagonista al Mondiale in Russia nonché il ragazzo classe 1994 strappato dall’Everton al Sunderland per 28.5 milioni. Arrivò a quota 30 Neuer nel 2011, trasferimento al Bayern Monaco che gli riservò tutto il disappunto dei vecchi tifosi dello Schalke 04. Sul terzo gradino del podio siede Ederson, affare da 40 milioni di euro per trasferirsi al Manchester City dal Benfica nella scorsa estate, operazione che non intaccò i 75 miliardi di lire sul tavolo presentati dalla Juventus al Parma per il giovane Gianluigi Buffon. Oggi lo trovate 40enne al PSG e privato del suo record da Alisson Becker, il portiere più pagato di tutti i tempi in attesa dell'ufficialità legata a Courtois. Un numero uno in tutti i sensi, parola del calciomercato.