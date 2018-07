Calciomercato, tutte le trattative di oggi LIVE

Ecco cosa è successo mercoledì

Alisson al Liverpool, accordo totale con la Roma per la cessione del portiere brasiliano per una cifra di 62-63 milioni di euro fissi e 10 di bonus: risolti anche i dettagli sulle modalità di pagamento, con gli inglesi che verseranno l’intero costo del cartellino in sole due rate. Le visite mediche potrebbero essere già sabato. Areola del Psg resta il primo nome per il ruolo di sostituto del brasiliano (oltre a Cillessen con alternativa Olsen del Copenaghen). Seguito anche il portiere della nazionale danese e del Leicester, Kasper Schmeichel. La Roma non investirà tutti i soldi di Alisson sul portiere ma cerca anche un esterno d’attacco. Resta vivo interesse per Suso, attenzione anche a Malcom che ancora non ha chiuso con l’Everton. Quasi impossibile arrivare a Chiesa per motivi di prezzo, in ribasso le quotazioni di Berardi. In uscita, Mendez ceduto a titolo definitivo in Ucraina al Karpaty Lviv.

Juve, contatti con Darmian ma la trattativa non è entrata nel vivo. Pjanic a cena con Ramadani che è il suo nuovo agente e che vorrebbe capire se ci sono i margini per portarlo al Barcellona. Ramadani è una figura molto vicina al Chelsea, e i due potrebbero anche aver parlato di questo: potrebbe aver riferito l’interesse dei club che lo seguono per capire se c’è la sua disponibilità a partire. La Juve vorrebbe rinnovare il suo contratto. Intanto si lavora sulle uscite: per Higuain c'è stato un primo contatto con il Chelsea. Chiesta disponibilità ai bianconeri per la cessione ma sembra tutto legato alla partenza di un attaccante del Chelsea (Morata, Batshuayi) che prima vorrebbe vendere uno e poi fare un’offerta concreta per l’argentino. Sondaggi anche per Rugani ma per ora non c'è stata apertura da parte dei bianconeri, forse per motivi di prezzo.

Milan, questione societaria: la delegazione rossonera è arrivata a Losanna. Presenti: l’avvocato Antonio Rigozzi (di uno studio legale di Ginevra, grande esperto di contenzioso sportivi e proprondo conoscitore delle dinamiche dell’Uefa e della Fifa). Per Elliott ci sarà Frank Tuil, Senior Portfolio Manager di Elliott. Marco Fassone, Valentina Montanari (direttore finanziario del club), Roberto Cappelli, responsabile del gruppo legale Milan. Andrea Aiello, avvocato dello studio GOP (Gianni Origoni Grippo Cappelli). L’udienza al TAS inizierà alle 9.30. Nel pomeriggio la definitiva sentenza. Passando al mercato, Badelj aspetta i rossoneri fino a dopo il Cda quando il club sarà più operativo. Sa di avere il gradimento di Gattuso e Mirabelli, il giocatore vorrebbe il Milan e ha deciso di mettere in standby le offerte di Zenit, Lione e Villarreal che gli sono arrivate attraverso l’agente. Higuain o Morata restano sempre obiettivi per l’attacco. In uscita, Kalinic (Atletico Madrid) e André Silva (Valencia o Wolverhampton) sono i candidati a partire.

Il Napoli continua a cercare un terzino: si complica Lainer, si va avanti per Sabaly e piace anche Toljan del Borussia Dortmund. Anche l'Inter pensa ai terzini: Vrsaljko e Darmian sono le prime scelte, il Bayer Leverkusen ha dato l’ok alla partenza di Herichs in prestito ma non è la prima scelta. Il Genoa mette gli occhi su Favilli, contatti tra Preziosi e la Juventus per anticipare la concorrenza (Samp, Udinese). La Samp potrebbe chiudere Mbia: il giocatore ex Hebei ha già dato l’ok al trasferimento. Edinilson Fernandes (classe 1996 del West Ham) è l’alternativa meno esperta. Per l'attacco cresce l'ottimismo per Defrel e si segue anche Oberlin del Basilea (svizzero-camerunense velocissimo). Il Parma ha chiuso la trattativa con Galano che si libera dal Bari. Battuta la concorrenza del Benevento, nelle prossime ore le visite e firma su un triennale. Luca Rigoni già in ritiro. Arriva a parametro zero dopo la fine dell’avventura con il Genoa. L'Udinese punta Anderson: contatti con il difensore olandese classe ’95 svincolato dal Bari. Perica al Frosinone, ufficiale. Nelle prossime ore sarà fatta anche per Vloet, centrocampista del Nac Breda. Guizzo del Sassuolo: Boga si è convinto, presto le visite e la firma del classe 1997 che arriva a titolo definitivo dal Chelsea.