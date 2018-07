Calciomercato, tutte le trattative del 20 luglio

Ecco cosa è successo giovedì

Alisson ha firmato con il Liverpool: la Roma saluta il portiere brasiliano che passa al club inglese a fronte di un corrispettivo fisso di 62,5 milioni di euro, e variabile, fino ad un massimo di 10 milioni di euro di bonus. I giallorossi hanno incontrato Malcom, esterno brasiliano del Bordeaux, per stabilire che tipo di offerta fare ai francesi. C'è la concorrenza dell'Everton, Inter al momento ferma. Richiesti 40 milioni ma sui 35 circa si potrebbe chiudere. Resta vivo l’interesse per Suso. Per quanto riguarda il sostituto di Alisson, in pole c'è Olsen del Copenaghen, che ha superato Areola del Psg. Ma occhi puntati anche su Cillessen e Kasper Schmeichel.

Juve, per Higuain siamo fermi ai primi contatti col Chelsea. Altri nomi in uscita: Favilli (Genoa), Pjaca (Fiorentina) e Sturaro. Se vende questi, la società rientra nelle proprie strategie. Contemporaneamente però arrivano interessamenti anche per altri giocatori: Rugani (Chelsea) e Caldara per cui il Borussia Dortmund ha offerto 35+5 e il Chelsea 30. Su Pjanic ci sono Barcellona, Chelsea e City anche se la Juventus è pronta a rinnovargli il contratto aumentandogli lo stipendio a settembre. Ad ora la risposta della Juventus è no, per tutte le proposte. Ma bisogna capire l’entità delle offerte che arriveranno nei prossimi giorni, soprattutto per Pjanic.

Milan, questione societaria: la delegazione del Milan è arrivata a Losanna. Presenti l’avvocato Antonio Rigozzi (di uno studio legale di Ginevra, grande esperto di contenzioso sportivi e proprondo conoscitore delle dinamiche dell’Uefa e della Fifa). Per Elliott ci sarà Frank Tuil, Senior Portfolio Manager di Elliott. Marco Fassone, Valentina Montanari (direttore finanziario del club), Roberto Cappelli, responsabile del gruppo legale Milan. Andrea Aiello, avvocato dello studio GOP (Gianni Origoni Grippo Cappelli). Oggi l’udienza al TAS, la decisione verrà presa nella notte e comunicata nella mattinata di venerdì.

Napoli, continua la ricerca del terzino: Lainer difficile, si va avanti per Sabaly e piace anche Toljan del Borussia Dortmund. L'Inter nello stesso ruolo ha come obiettivi primari Vrsaljko e Darmian. In chiusura la trattativa tra Fiorentina e Roma per l’attaccante brasiliano Gerson: operazione in via di definizione in prestito secco. Intanto i viola ufficializzano Norgaard, centrocampista centrale classe 1994 in arrivo dal Brondby. La Lazio segue Anderson (che si svincolerà dal Bari) e lo girerebbe alla Salernitana. Il Frosinone vuole Hallfredsson dell’Udinese: l'islandese rientra dalle vacanze e valuterà la proposta. C’è fiducia. Se esce Bardi prenotato Scuffet per fare coppia con Sportiello. Fatta per Vloet: contratto di 4 anni. Samp, riflessioni in corso su Mbia dopo l’incontro con gli intermediari/agenti. L’alternativa meno esperta è Edinilson, classe ‘96 del West Ham. Massima fiducia invece per l’arrivo di Defrel.

L'Atalanta ha trovato l'accordo col Chelsea per Pasalic, in prestito con diritto, si conta di averlo presto in ritiro. Si continua a trattare per Dendoncker dell’Anderlecht. Bourabia ha firmato il suo contratto triennale (con opzione per una quarta) con il Sassuolo. Si unisce a Boga, arrivato dal Chelsea e pronto per le visite mediche.