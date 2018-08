Calciomercato, tutte le trattative di oggi LIVE

Ecco cosa è successo venerdì

Modric è il grande sogno dell'Inter di Luciano Spalletti. Un sogno che prende leggermente più corpo dopo il passaggio di Vidal al Barcellona: operazione ufficiale nella serata di venerdì. Rientrato in Croazia dalla Sardegna, il croato è pronto per il faccia a faccia con Florentino Perez. Il giocatore potrebbe chiedere al presidente del Real di provare un'altra esperienza dopo aver vinto tutto in Spagna. Florentino Perez, comunque, potrebbe decidere di blindarlo, rinnovandogli il contratto con tanto di super adeguamento. Capitolo Darmian: i nerazzurri si rifanno avanti per il terzino, non più obiettivo del Napoli, visto che sono stati definiti gli arrivi di Malcuit in difesa e Ochoa in porta. Nel giorno di Caldara e Higuain, anche Leonardo Bonucci si è allenato: prima seduta in gruppo con CR7 e gli altri reduci dei Mondiali. Venerdì la Juve ha ceduto alla Fiorentina Marko Pjaca in prestito con diritto di riscatto e controriscatto: 2+20 per la Viola, 26 per i bianconeri. Pioli avrà sia il croato che Kevin Mirallas: l'esterno belga è vicinissimo per 7.5 totali tra prestito e riscatto.