Calciomercato, tutte le trattative di oggi LIVE

Ecco cosa è successo sabato

Napoli travolto in campo dal Liverpool, ma attivo sul mercato. In arrivo Malcuit: pronti quattro anni di contratto più uno. De Laurentiis: "Abbiamo visto gli agenti di Ochoa, speriamo di chiudere. Koulibaly ha rinnovato, con noi fino al 2023". Ancelotti: "Avevo chiesto alla società di non cedere nessun giocatore importante e sono stato accontentato. Rinnovo Koulibaly è importante. Su Ochoa vedremo cosa si può fare nei prossimi giorni, ma è sicuramente un obiettivo. La squadra c’è, faremo ottime cose, ci vuole tempo". Modric è tornato in Croazia e presto raggiungerà Madrid per riprendere la preparazione con gli altri reduci del Mondiale. L'Inter intanto batte il Lione e aspetta il confronto tra il centrocampista e Florentino Perez. Spalletti: "Uno come Modric sarebbe importante per tutti, continuo a sognare insieme ai tifosi". Darmian: i nerazzurri si rifanno avanti per il terzino dello United. Spalletti potrebbe pensare di schierare Asamoah a centrocampo e quindi servirebbe un terzino in più con le sue caratteristiche. Il giocatore ha ingaggio elevato: oltre 3 milioni netti a stagione e opzione di rinnovo per un altro anno a cifre maggiori. Gattuso chiaro sul mercato: "Siamo completi al 90%, ci serve un centrocampista. Volevamo Vidal, ma non potevamo permettercelo. E dobbiamo anche sfoltire la rosa". Ufficiale la cessione di Gomez al Palmeiras. Monchi conferma: "Stiamo lavorando per migliorarci, nessuna offerta per Perotti". Mirallas alla Fiorentina che prende anche Pjaca. Genoa, ufficiale Lisandro Lopez e su Laxalt anche lo Zenit. L’Udinese ci prova per Lapadula, per Obiang la Samp aspetta fino a martedì.