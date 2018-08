Calciomercato, tutte le trattative di oggi LIVE

Ecco cosa è successo mercoledì

Doppio colpo del Milan: Samu Castillejo e Laxalt sono arrivati a Milano per sostenere, giovedì mattina, le visite mediche presso la clinica La Madonnina. L’operazione Castillejo comprende anche il cartellino di Carlos Bacca, che passa al Villarreal a titolo definitivo. Il Milan per rientrare nei paletti del FFP deve fare attenzione a come spalmare i 19 milioni e ponderare quindi quanto mettere di prestito e quanto di riscatto. Ma l’accordo c’è per 19 milioni. Per quanto riguarda Laxalt, l’esterno uruguaiano arriva dal Genoa (che sarà l'avversario di domenica) ed è pronto a firmare il contratto di 4 anni. Valutato circa 14 milioni + 4 di bonus: il Genoa (che aveva l’obbligo di riscatto di Lapadula a giugno 2019) anticipa il riscatto (per 11 milioni) e poi lo presta al Frosinone. Il Milan prenderà questi 11 milioni e aggiungerà 3 milioni più 4 di bonus per prendere Laxalt. Non è presente Bertolacci all’interno della trattativa. La scelta di prendere un altro esterno nasce dal fatto che Strinic è ancora ai box.

Il Napoli ha chiuso la sua ricerca del portiere: De Laurentiis ha scelto Ospina, che arriva dall'Arsenal ed è atteso a Roma per sostenere le visite mediche. I due club hanno raggiunto l’accordo sulla base di un prestito oneroso (1 milione) con diritto riscatto che potrebbe diventare obbligo in caso si realizzassero condizioni molto complicate. Inter, caso Modric: il suo agente Vlado Lemic spinge per convincere il Real Madrid ad aprire alla cessione. E' stato un Ferragosto di lavoro a Trigoria per Monchi che deve trovare una sistemazione a Gonalons e Juan Jesus: entrambi finora hanno rifiutato ogni destinazione proposta, ma il ds lavora per trovargli una squadra. Parma scatenato: nel mirino di Faggiano c'è Gervinho, l'ex esterno d'attacco di Arsenal e Roma in arrivo. Operazione vicino alla chiusura. Nel 2016 era passato dalla Roma all'Hebei Fortune, in Cina. Galano può partire subito, lo Spezia è favorito. Idea Diabaté, terzino sinistro ex Benevento, svincolato.

Juve, per la squadra B il club bianconero cerca giocatori cresciuti nel settore giovanile: per questo si valutano Maniero, Ganz e Zigoni. Il Torino invece non molla per Djidji: i granata sperano di chiudere per il giocatore del Nantes in modo da dare via libera a Bonifazi e Valdifiori verso la Spal. Spal che intanto ha riaccolto Lorenco Simic, che arriva dalla Samp in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto. Il Cagliari continua a corteggiare Peluso, Giulini spinge per averlo anche in un eventuale scambio con Andreolli. Avanza la trattativa tra Frosinone e Inter per Pinamonti. Trovato invece l'accordo per Joel Campbell: arriva a titolo definitivo, per lui pronto un triennale. Ufficiale Rai Vloet dal NAC Breda. Empoli, in arrivo Acquah dal Torino. Lazaar (ex Palermo) è invece la prima idea del Genoa per rimpiazzare Laxalt. Udinese, Seferovic è in pole per il ruolo di attaccante: la trattativa col Benfica si può chiudere. Praticamente fatta per Kanatsizkus, giovane attaccante del Bursaspor. In dirittura d’arrivo anche la trattativa per il difensore centrale Troost-Ekong. Classe 1993, nazionale nigeriano. Alvaro Garcia del Cadice è un'idea per la fascia, sponsorizzato da Velazquez che lo conosce. Valjent del Chievo passa al Maiorca.

In Serie B, il Brescia può chiudere per Deiola in uscita dal Cagliari. Il Lecce pensa a Coulibaly dell’Udinese per il centrocampo. Praticamente fatto con l’Entella lo scambio La Mantia-Caturano. Anche Scavone in arrivo. Ufficiale Han dal Cagliari al Perugia, prestito oneroso secco. Ascoli: dopo Ardemagni anche il difensore del Novara Chiosa è molto vicino. In arrivo anche il difensore ex Spezia e Livorno Valentini. Si farà un tentativo per Vacca del Parma e Ingrosso. Il Crotone continua la ricerca di un difensore: Stroppa vorrebbe Carillo del Genoa, Ursino preferirebbe l'olandese Van den Buijs. Nelle prossime ore la scelta definitiva. Foggia, fatta per Chiaretti dal Cittadella. Il giocatore a Foggia per parlare con Nember e firmare. Verona, chiusa l’operazione Colombatto con il Cagliari in prestito. Trattativa tra Cosenza e Novara per Maniero, che passerebbe in Calabria. All'estero, Cerci vicino all’accordo con l'Ankaraguku, tre anni di contratto. Nella stessa squadra giocherà anche Heurtaux.