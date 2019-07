"Mi aspettavo fossimo un po' più avanti sul mercato". Così Antonio Conte nella conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole con il Manchester United nella International Champions Cup 2019. Un messaggio al club, che sta provando ad allestire una squadra all’altezza degli obiettivi. Poi l’ex allenatore di Juve e Chelsea ha aggiunto: "È difficile prevedere il mercato: abbiamo la necessità di snellire e creare un gruppo. Con la società abbiamo la stessa visione in entrata e in uscita, resto comunque fiducioso". Conte si riferisce soprattutto al reparto offensivo. "Giocare senza attaccanti con club come Manchester e Juve è difficile".

Inter e Manchester United. Le due squadre sono state spesso accostate in questo calciomercato per il possibile trasferimento di Romelu Lukaku a Milano. Il giocatore belga non sarà della partita a causa di problemi fisici. "Lukaku? E’ un giocatore dello United. Lo conosco molto bene già dai tempi del Chelsea. Non vorrei soffermarmi su Lukaku per rispetto del Manchester United, ma è un giocatore che mi piace, lo sapete. Sarebbe importante per noi", ha proseguito Conte. Poi sulla partita. "Domani abbiamo una gara molto importante: a questo livello è difficile considerarla un’amichevole e sarà così anche per loro. La nostra preparazione sta andando bene, spero di vedere dei miglioramenti nella mia squadra". Su Mauro Icardi arriva invece un’altra chiusura totale dopo la mancata convocazione per la tournée asiatica: "E’ fuori dal progetto tecnico", ha glissato l'ex allenatore di Juve e Chelsea. Conte non cambia idea nemmeno su Radja Nainggolan. "Lo stesso vale per lui anche se è qui con noi in Asia".