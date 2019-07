Per Sami Khedira c’è una nuova pretendente: è la Fiorentina di Vincenzo Montella. La squadra viola è interessata al centrocampista della Juventus, ormai non più indispensabile soprattutto dopo gli arrivi di Rabiot e Ramsey in bianconero. Un centrocampo saturo che ha bisogno di qualche cessione. Khedira era già nella lista dei partenti e su di lui ci sono in Inghilterra Arsenal e Wolverhampton, in Spagna invece piace al Valencia.

I numeri di Khedira

Dopo quattro stagioni dunque il centrocampista tedesco è pronto a lasciare Torino, con la possibilità di rimanere ancora in Serie A. Con la maglia bianconera quest’anno ha totalizzato 17 presenze e due gol. Dopo le partenza di Veretout potrebbe dunque essere lui il sostituto per il centrocampo di Montella.