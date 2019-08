"Il profilo che seguiamo è straniero, ha giocato in Italia e in Champions League". Roberto Felleca, nuovo proprietario del Foggia che ripartirà dalla Serie D, aveva definito nella conferenza che aveva inaugurato la sua era in rossonero l'identikit del possibile allenatore dei pugliesi nella stagione 2019/2020. Dettagli che avevano presto dato forma a un volto e un nome: quelli di Amantino Mancini, ex giocatore di Roma e Inter passato per sei mesi anche dal Milan. Il profilo del 39enne brasiliano affascina per i suoi trascorsi in Serie A e per i suoi recenti studi da allenatore in Inghilterra. Arrivato in Italia per la prima volta nel 2003, quando la Roma l'aveva rilevato dall'Atletico Mineiro per girarlo poi in prestito al Venezia, Mancini ha giocato in giallorosso 222 partite con 59 reti (indimenticabile per i tifosi giallorosi un suo gol di tacco nel derby del novembre 2003) all'attivo. Dopo cinque anni nella Capitale era poi passato all'Inter per due anni e mezzo, con una parentesi di 6 mesi al Milan, salvo poi tornare in Brasile per vestire le maglie di Atletico Mineiro e Bahia e chiudere al Villa Nova, dove ha giocato la sua ultima stagione da professionista.