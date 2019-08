Dopo Reginaldo, altro colpo della ex Serie A per la Reggina. La squadra calabrese ha infatti acquistato German Denis. L’ex attaccante di Napoli e Atalanta, si appresta a tornare in Italia e ripartirà dalla Serie C: "Nella mia testa non è un addio, ero felice all'Universitario a combattere per il campionato, ma ho ricevuto la chiamata della Reggina e ho deciso di tornare in Italia. Mi sono stati offerti due anni di contratto e mi trasferirò con la mia famiglia. Sono decisioni personali e sarò sempre grato a questo club", le parole di Denis.

"Sarà l'attaccante della Reggina per i prossimi due anni"

Ad annunciare ufficialmente la conclusione dell’affare lo stesso presidente Luca Gallo tramite il sito del club: "Questo è un annuncio che dedico ai tifosi della Reggina. Lo inizierò come di consueto: ‘Il presidente Luca Gallo e la Reggina annunciano di aver acquisito le prestazioni sportive di Germán Gustavo Denis. Il calciatore si lega al club con un contratto biennale. Il nuovo centravanti della Reggina per quest’anno e il prossimo sarà l’attaccante argentino'". Nell’ultima stagione il giocatore trentasettenne ha giocato in Perù nell’Universitario de Deportes. Per lui 15 presenze e 8 gol, ora il ritorno in Italia con la maglia della Reggina, tre anni dopo l’addio all’Atalanta.