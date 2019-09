Mancini-Foggia, è addio. Il club: "Visione differente del progetto"

Per il Foggia, chiamato a un campionato da protagonista per tornare tra i pro dopo il fallimento societario e la mancata iscrizione al campionato di Serie C, ora parte la ricerca a un nuovo allenatore. La società ha raccontato la sua posizione sull'addio con Mancini in una nota ufficiale: "Le motivazioni principali - si legge - sono legate ad una differente visione sulle modalità operative e di esecuzione del progetto sulla cui base l’allenatore Amantino era stato coinvolto, dando la sua disponibilità. Nonostante il progetto nelle sue linee generali e nella sua modalità esecutive fosse stato dettagliatamente spiegato, la micro-operatività quotidiana ha evidenziato delle differenze interpretative che hanno indotto mister Amantino a desistere dal proseguire il suo impegno lavorativo in sintonia con il Calcio Foggia 1920. La società ringrazia il mister per il grande senso di responsabilità, per la professionalità e il senso di dedizione al lavoro espresso in questo mese augurando al tecnico brasiliano ogni bene per il prosieguo della sua carriera, che siamo certi sarà ricca di soddisfazioni". Mancini sarà sostituito in panchina da Ninni Corda, attuale direttore generale del club.