La Reggina si appresta a ingaggiare Mastour. Per l’attaccante ex Milan è pronto un contratto triennale che lo riporterà in Italia dopo le esperienze in Spagna, Olanda e Grecia. Mastour ripartirà dalla Serie C.

La parabola di Mastour

Mastour, dopo l’esperienza con la Primavera del Milan dove si era messo in mostra per le sue qualità, era stato ceduto in prestito al Malaga nel 2015 per poter giocare con continuità, visto che con i rossoneri in prima squadra non aveva trovato spazio. Ma in Spagna riuscì a collezionare solo una presenza in Liga, quando entrò a partita in corso contro il Real Betis. La stagione successiva non andò meglio: in prestito in Olanda allo Zwolle non trovò la giusta continuità di rendimento. Nell’estate del 2018 si è svincolato dal Milan ed è volato a giocare in Grecia con la maglia del PAS Lamia. Dopo la rescissione del contratto con la squadra greca, la Reggina ora è a un passo dal prenderlo.

I palleggi con Neymar

E pensare che all'inizio del 2014 il gioiellino allora sedicenne del Milan faceva gare di palleggi con Neymar. I due venivano spesso messi a confronto e si pensava che l'italiano naturalizzato marocchino avesse qualità simili o addirittura superiori al brasiliano. Era considerato una promessa pronta a entrare nel calcio che conta per stupire. Non fu così e da talento paragonato a Neymar, Mastour divenne presto una promessa mancata.