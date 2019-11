L'ex Parma e Inter pronto a scendere in Serie B con la maglia del Trapani: mercoledì le visite mediche in Sicilia, poi le firme

Jonathan Biabiany è a un passo dal Trapani. L'esterno offensivo classe '88, attualmente svincolato, è dunque il rinforzo scelto dal ds Nember per risollevare la stagione dei granata, oggi ultimi in Serie B con 6 punti in 11 giornate. Biabiany arriverà domani in Sicilia per svolgere le visite mediche di rito e limare gli ultimi dettagli del contratto, poi sarà il momento delle firme.

Ritorno in B dopo 10 anni

Al Parma nell'ultima stagione (13 presenze, dopo aver già vestito la maglia gialloblù nel 2009/10 e di nuovo dal 2011 al 2015), il francese scenderà di categoria per la prima volta dal 2009. E' stato infatti nelle due annate a Modena, che il giovane Biabiany si era affacciato al grande calcio fino ad arrivare all'Inter (50 presenze e 2 gol nel 2010 e tra 2015 e 2017). Un curriculum di tutto rispetto, che ora diventa l'ultima scommessa del Trapani per riacciuffare il treno salvezza.