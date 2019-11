Futuro Ibrahimovic, Sabatini: "Attendiamo una sua decisione, potrebbe anche ritirarsi"

Ibra al Bologna? Parla Sabatini: "Ha un rapporto con Mihajlovic, se ci sarà la possibilità la società farà qualcosa. Si è preso del tempo per valutare, aspettiamo una sua decisione"

Zlatan Ibrahimovic è una delle grandi occasioni di mercato. Il Milan sta lavorando per provare a riportarlo a San Siro a gennaio, ma anche il Bologna spera nel grande colpo. Ne ha parlato Walter Sabatini: "C'è un rapporto personale tra lui e Mihajlovic, la società farà qualcosa se ci sarà questa possibilità – ha dichiarato il DG rossoblù all'evento Social Football Summit – Ibrahimovic ha preso tempo per valutare anche in ottica ritiro, aspettiamo la sua decisione".

"Con l'Inter ho sbagliato, è mancata pazienza"

Sabatini ha poi parlato anche dell'esperienza con Suning: "Per l'Inter volevo subito una squadra da scudetto, mentre la proprietà voleva prima studiare il calcio italiano. Avevano perfettamente ragione, loro sono stati perfetti mentre io ho fatto degli errori perché non ho avuto pazienza. Poi c'è stata una complicazione con lo Jiangsu. Tornassi indietro non rifarei gli stessi errori".