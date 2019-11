Non è iniziata nel migliore dei modi l'avventura di Moise Kean con l'Everton. L'attaccante classe 2000 è ancora a secco di gol dopo le prime 12 apparizioni tra Premier League e EFL Cup. Rendimento sotto le attese, che lo hanno fatto finire al centro di alcune voci di mercato che lo vogliono lontano dai 'Toffees' già a gennaio. Uno scenario però allonato dall'allenatore Marcos Silva.

"Ha solo bisogno di tempo"

Arrivato dalla Juventus per 27 milioni di euro più bonus, Kean viene blindato da Silva: "Per noi non è cambiato nulla da inizio stagione. Moise non lascerà l'Everton a gennaio, non abbiamo intenzione di lasciarlo andare". L'allenatore portoghse conferma la fiducia nel giovane attaccante della Nazionale: "Eravamo consapevoli di aver acquistato un giocatore di talento, che avrebbe avuto però bisogno del suo tempo. Proprio per questo non abbiamo cambiato la nostra posizione".