Calciomercato Fiorentina, si cerca un centrocampista forte: idee Kessié, Emre Can e Fofana

La Fiorentina pensa a un forte centrocampista per gennaio: sulla lista di Pradé i nomi di Kessié del Milan, Emre Can della Juve e Fofana dell'Udinese

Le ultime tre sconfitte hanno rallentato il percorso in campionato della Fiorentina. I viola puntano a riscattarsi, ma pensano anche a come rinforzarsi nel mercato di gennaio. La priorità è il centrocampo: il direttore sportivo Pradé si sta muovendo per prendere un calciatore forte per la seconda parte di stagione. Le prime idee riguardano tre giocatori importanti di Serie A, tutti e tre decisamente muscolari, in grado di rinforzare soprattutto fisicamente (ma non solo) l'organico a disposizione di Montella.

Il primo nome è quello di Emre Can, di fatto fuori dai piani di Sarri che lo ha escluso dalla lista Champions della Juve e impiegato solo per 6 volte (appena 2 da titolare) in campionato. Nonostante questo però bisognerà capire la disponibilità dei bianconeri a cederlo (e soprattutto a quale cifra), se lo stesso tedesco abbia voglia di sposare il progetto Viola e poi se la Fiorentina possa garantirgli un ingaggio che attualmente è di 5 milioni di euro netti a stagione. Insomma, la volontà della società di Commisso c'è ma la trattativa resta molto complicata.

Un secondo nome valutato dalla dirigenza viola è quello di Frank Kessié: la pista che porta al centrocampista classe 1996 del Milan è però molto complicata. Anche in questo caso le considerazioni sono molto simili a quelle relative a Emre Can, considerato inoltre che nonostante qualche piccola incomprensione con la società rossonera l'ivoriano è molto più inserito nel progetto Milan rispetto a quando Emre Can lo sia in quello bianconero. Ma c'è anche un terzo nome, forse il più facile da raggiungere, che corrisponde a quello di Fofana, ormai reduce da otto panchine consecutive all'Udinese.