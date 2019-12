L'indiscrezione arriva dalla Bild: il 19enne norvegese, a segno 27 volte in stagione tra campionato e Champions League, può lasciare il Salisburgo per 20 milioni di euro. Clausola valida solo durante la sessione di calciomercato invernale. Si prospetta una maxi-asta tra i top club europei

Ha segnato 27 reti in 20 partite stagionali, di cui 8 in cinque incontri di Champions League e con la media di un gol ogni 49 minuti giocati. A soli 19 anni Erling Haaland è uno dei giovani più interessanti del calcio europeo. Sull'attaccante del Salisburgo ci sono le attenzioni di tanti top club e il suo cartellino è stato valutato dagli addetti ai lavori tra i 50 e gli 80 milioni di euro. Ci sarebbe però la possibilità di strapparlo al club austriaco per una cifra nettamente inferiore. L'indiscrezione è riportata dalla Bild. Secondo il quotidiano tedesco, infatti, Haaland potrebbe lasciare il Salisburgo a gennaio per soli 20 milioni di euro, grazie a una particolare clausola rescissoria che si attiverebbe solo nella sessione di calciomercato invernale. Un prezzo quasi irrisorio, considerando i numeri messi in mostra dal centravanti norvegese cresciuto nel Molde.

Dalla Germania: Borussia Dortmund in pole per Haaland

In passato al giocatore classe 2000 si erano avvicinate Juventus - che lo stesso Haaland ha spiegato di aver rifiutato in passato - e Real Madrid, poi a sondare il terreno sono state nell'ordine Chelsea, Arsenal, Manchester United e Borussia Dortmund. Proprio il club giallonero, secondo quanto riporta la Bild, sarebbe pronto ad approfittare prima degli altri di una situazione così favorevole. Lo stesso ad del Borussia Hans-Joachim Watzke ha ammesso che il club è alla ricerca di un attaccante e l'identikit perfetto sarebbe quello del gigante norvegese. Arrivato al Salisburgo nel gennaio 2019 per 5 milioni dal Molde e ora valutato almeno dieci volte tanto. Se la clausola rivelata dalla Bild dovesse però essere confermata, a gennaio potrebbe scatenarsi una vera e propria asta per lui.