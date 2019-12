Si avvicina sempre più il trasferimento di Mario Mandzukic in Qatar. L'attaccante croato della Juventus è arrivato in queste ore in Oriente, pronto a sostenere le visite mediche con l'Al Duhail, club con sede a Doha. Lo testimonia un video pubblicato su Twitter. Mandzukic, mai convocato da Maurizio Sarri negli ultimi mesi e a quota 0 presenze in partite ufficiali con la Juve, ha raggiunto Doha per parlare con alcuni dirigenti dell'Al Duhail e visitare le strutture del club. Ritroverà come compagno di squadra Mehdi Benatia, che un anno fa di questi tempi lasciava l'Italia e il club bianconero per raggiungere il Qatar. Nel filmato Mandzukic appare in maglietta e pantaloncini, accompagnato da due dirigenti in quella che sembra la hall di un hotel.

Per Mandzukic è pronto un contratto da un anno e mezzo, mentre le parti sono al lavoro per il costo del cartellino e commissioni riguardanti l'attaccante 33enne. Sfumano così le ipotesi che portavano a un ritorno in Germania, al Manchester United e al Milan. Per Mandzukic, beniamino della tifoseria bianconera che anche nell'ultima partita giocata allo Stadium contro l'Udinese ne ha intonato il nome, è pronto un nuovo capitolo della carriera dopo quattro anni e mezzo alla Juve, con 162 presenze, 44 reti, 4 scudetti, 3 Coppe Italia e 2 Supercoppe italiane.