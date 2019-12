Calciomercato, quando inizia la sessione invernale? Data e orari

Tutto quello che c'è da sapere sul calciomercato invernale

Sale la febbre di riparazione, momento clou della stagione e occasione da non perdere. 2020 in arrivo e così il calciomercato: chi ha indovinato gli acquisti dell'estate è chiamato a ripetersi con i ritocchi giusti, chi invece fin qui ha deluso non può più sbagliare. Una legge che vale per tutti i club, dalla lotta scudetto a quella salvezza, dalla Serie A alla Serie B. In Italia, i contratti del calciomercato invernale 2020 potranno essere depositati a partire dal 2 gennaio, data ufficiale dell'inizio della finestra di trasferimenti. Seguiranno 29 giorni di trattative, che si terranno, come nelle ultime quattro sessioni, presso l'Hotel Melià di Milano. Poi il gran finale, con la data di chiusura del calciomercato fissata per il 31 gennaio alle ore 20: una deadline comune ai principali campionati europei.

Dal 7 gennaio riecco "L'Originale" con Bonan, Di Marzio e Fayna

Come prima, più di prima. Non c'è calciomercato senza "L'Originale", il programma di Sky Sport che accompagnerà tutte le giornate di trattative insieme all'immancabile trio composto da Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna in uno studio completamente rinnovato. Dal 7 gennaio al 31 gennaio, il calciomercato in diretta tutte le sere alle 23 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 24. Finestre dedicate seguiranno inoltre su Sky Sport 24, ogni giorno con aggiornamenti in tempo reale sul sito skysport.it.

Le date del calciomercato negli altri paesi

Premier League: 1 gennaio - 31 gennaio

Bundesliga: 1 gennaio - 31 gennaio

Ligue 1: 1 gennaio - 31 gennaio

Liga: 2 gennaio - 31 gennaio

Eredivisie: 3 gennaio - 31 gennaio

Liga Portoghese: 4 gennaio - 2 febbraio

Premier League Russa: 22 gennaio - 31 gennaio

Souper Ligka Greca: 1 gennaio - 31 gennaio

Süper Lig Turca: 4 gennaio - 31 gennaio

Pro League Belga: 1 gennaio - 31 gennaio

Premier League Ucraina: 29 gennaio - 28 febbraio

Bundesliga Austriaca: 7 gennaio - 6 febbraio