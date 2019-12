L'attaccante svedese tornerà a vestire la maglia rossonera 8 anni dopo l'ultima volta, trovando un Milan molto diverso da quello che portò alla conquista del suo ultimo scudetto, al termine della stagione 2010-11. Un campionato che cominciò per i rossoneri con la partita al Lecce prima della quale lo svedese si presentò ai soi nuovi tifosi con un discorso breve ma, come sempre nel suo caso, molto significativo. Parole che riaccendono l'entusiasmo dei tifosi in attesa dell'ufficialità del suo ritorno