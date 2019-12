L'agente italiano parla a Sky Sports del futuro del centrocampista: "Ascolto ciò che dice Solskjaer, l’unico che può parlare per lo United. Pogba non si muoverà e noi siamo felici così. Paul deve giocare in un club vincente"

Paul Pogba non si muoverà da Manchester a gennaio, parola di Mino Raiola. "Paul ha sempre rispettato lo United e viceversa. L’unico che può parlare per i Red Devils e per Pogba è Solskjaer e io mi attengo a ciò che dice lui: Pogba non si muoverà e noi siamo felici così", le parole rilasciate dall’agente italiano ai microfoni di Sky Sports. Raiola ha poi analizzato la situazione di Pogba, che al momento ha collezionato solo 8 presenze in questa stagione: "Sta lavorando per riprendersi dall’infortunio, per ora il nostro unico pensiero è questo. Il suo obiettivo è di essere pronto e giocare al meglio per lo United. Paul è un grande professionista: finché è ai Red Devils penserà solo a vincere trofei con questo club".

"Pogba deve giocare in una squadra vincente"



L'agente del centrocampista francese ha poi proseguito: "Se vedo Pogba ancora allo United anche il prossimo anno? Sì, ma in una squadra che lotta per vincere la Premier e anche la Champions. Penso che tutti coloro che sono innamorati del Manchester United siano un po' preoccupati. Io lo sono per il mio giocatore, non perché sia tifoso. Come dice Solskjaer, attualmente nel club ci sono dei 'lavori in corso'. Dice che sta lavorando alla squadra per il prossimo anno. Speriamo vada tutto bene perché il mondo del calcio ha bisogno di uno United al top", le parole di Raiola. L'agente ha poi mandato un messaggio a Solskjaer e a tutto l’ambiente United: "Se Ole ha delle idee sul mio giocatore e vuole discuterne ha il mio numero. Fino a quel momento io continuerò a parlare con Ed Woodward, ovvero il mio interlocutore nel club. Io so che Paul rispetta e stima Solskjaer", ha concluso Raiola.