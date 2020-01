Perugia, esonerato Oddo: c'è il grande ritorno di Serse Cosmi sulla panchina

Colpo di scena in casa Perugia: esonerato Oddo, richiamato Serse Cosmi sulla panchina dopo 15 anni. L'allenatore non ne ha fatto una questione economica, ma solo di cuore e progetto. Domenica la presentazione ufficiale

Il Perugia ha esonerato Massimo Oddo dall'incarico di allenatore e ha richiamato sulla panchina Serse Cosmi. L'ex allenatore del Venezia torna dunque nella città che lo ha reso grande, dove ha allenato nelle stagioni tra il 2000 e il 2004. Il ritorno di Cosmi era sempre stato auspicato dalla città e dai tifosi, ma non si era mai concretizzato, almeno fino ad oggi. Con Cosmi ci sarà anche Fabio Bazzani. Domenica a mezzogiorno la sua presentazione ufficiale.

Cosmi torna nella "sua" Perugia



Nella giornata di ieri c'è stato un incontro segreto di tre ore nel quale Cosmi ha convinto il club a richiamarlo. Ha così coronato il suo sogno di tornare ad allenare in Umbria. Non ne ha fatto questione di soldi, ma solo di cuore e di progetto. L'obiettivo è la Serie A. L'operazione è stata fortemente voluta dal direttore sportivo Roberto Goretti e dal presidente Massimiliano Santopadre. Attualmente il Perugia ha 27 punti in classifica e con il ritorno di Cosmi può sognare in grande. Come in passato.