E' Napoli-Inter anche sul mercato. Se sul campo hanno avuto la meglio i nerazzurri con il 3-1 del San Paolo, sul fronte Amrabat la partita è ancora tutta da giocare. Il centrocampista del Verona piace molto ad entrambe le squadre, con i primi movimenti che si sono registrati già a novembre. Il classe 1996, una delle sorprese più belle per Juric, non può cambiare maglia già nella sessione invernale, dal momento che in questa stagione ha già giocato con due club (Ha iniziato con il Bruges, poi il trasferimento al Verona). Si tratta di una trattativa per giugno dunque ma, data la concorrenza, quelle che seguiranno saranno settimane cruciali. Nella giornata di oggi, a Milano,incontro fra il Napoli e gli agenti del marocchino. Il direttore sportivo degli azzurri Giuntoli riprenderà in mano il discorso rimasto in sospeso con il Verona per chiuderlo definitivamente. Fra i club l'accordo c'è, ovvero 35 milioni totali fra Amrabat e Rrhamani, difensore centrale classe 1994. Manca tuttavia l'accordo fra il Napoli e il giocatore, che è tentato appunto anche dall'Inter. I nerazzurri hanno chiesto nelle ultime ore un incontro agli agenti e non mollano la presa. Inoltre il Verona avanza per Federico Dimarco, terzino sinistro classe 1997 che è sceso in campo solo 19' fino ad oggi con l'Inter. Su di lui c'è anche il Genoa, ma i gialloblù sono in netto vantaggio e vogliono chiudere a breve.

Scontro di mercato

Troppo importanti le prestazioni di Amrabat per passare inosservate agli occhi delle grandi di A. Attualmente il centrocampista classe 1996 è in prestito gratuito ai gialloblù, che hanno però un diritto di riscatto a 3,5 milioni. L'Hellas Verona eserciterà quest'opzione, per poi eventualmente valutare le offerte. La prima delle quali, a fine novembre, è arrivata dal Napoli: 10 milioni, cifra non sufficiente per accontentare il presidente Setti. A dicembre, poi, l'inserimento dell'Inter, che ha buonissimi rapporti con il Verona come dimostra l'affare Salcedo in estate. I nerazzurri hanno incluso nella trattativa anche Rrahmani, presente pure nella lista del Napoli, che per entrambi è arrivato ad offire 35 milioni di euro. Quanto basta per convincere il Verona, ma l'accordo con il giocatore resta ancora da trovare.