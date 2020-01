Calciomercato Napoli, Demme il più vicino: azzurri su Seri se non si sblocca Lobotka

Possibile doppio colpo a centrocampo per il Napoli. Il più vicino è Diego Demme del Lipsia: offerta di 12 milioni più bonus al club tedesco. Se non dovesse sbloccarsi Lobotka, gli azzurri andranno su Seri del Galatasaray

Amrabat+Rrahamani per giugno, ma il Napoli lavora anche per i rinforzi da regalare immediatamente a Rino Gattuso. Priorità al centrocampo, reparto in cui gli azzurri stanno avendo maggiori problemi in questa fase della stagione. Si è passati dal 4-4-2 di Ancelotti al 4-3-3 di Ringhio, che ha a disposizione appena quattro centrocampisti di ruolo più il giovane Gaetano. Almeno un calciatore, in quel reparto, arriverà e il più vicino è Diego Demme, centrocampista classe 1991, che dal 2014 gioca al Lipsia. Il Napoli ha presentato un'offerta di 12 milioni più bonus e non vuole muoversi da questa cifra, mentre al calciatore è stato promesso un contratto da 2 milioni più 500 mila euro di bonus a stagione. Si attende ora la risposta definitiva da parte del Lipsia, ma la società azzurra ha posto le basi per il primo rinforzo a centrocampo.

Lobotka e l'alternativa Seri

Demme, ma non solo. Il Napoli potrebbe addirittura raddoppiare, portando a casa già a gennaio ben due centrocampisti. Resta sempre viva la pista che porta a Stanislav Lobotka, i contatti con il Celta Vigo proseguono. Manca però l'intesa sulle cifre e il club spagnolo vuole prima trovare un sostituto all'altezza. Qualora non dovesse sbloccarsi la trattativa, il Napoli andrebbe su Jean Seri, ivoriano classe 1991 di proprietà del Fulham, ma attualmente in prestito al Galatasaray. Sul calciatore c'è anche il Lione, ma i contatti con il club di De Laurentiis sono proficui.